Info-avonden over vapen, drugs en alcohol bij Marianum (15 & 16 okt.)

OOST GELRE – Gemeente Oost Gelre en Mazzel jongerenwerk organiseren twee gratis informatieavonden voor ouders en andere belangstellenden over vapen, drugs en alcohol. Deskundigen van GGD Noord- en Oost-Gelderland, Iriszorg en het team Openbare Orde & Veiligheid geven feiten, trends en praktische handvatten om jongeren beter te begeleiden.

Na een korte inleiding met cijfers van de GGD volgen twee workshops: Iriszorg gaat in op de actuele ontwikkelingen rond vapen, drugs en alcohol. De gemeente behandelt het herkennen van drugsgeuren met geurtonnen, signalen van ondermijning en ‘crimineel ronselen’, inclusief waar en hoe te melden. De avonden sluiten rond 21.30 uur.

“We merken dat ouders veel vragen hebben over vapes en nieuwe middelen. Met deze avonden geven we nuchtere info én concrete tips voor gesprekken thuis,” aldus Mazzel jongerenwerk.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die meer wil weten, bewustwording wil vergroten of zich zorgen maakt en niet goed weet waar terecht te kunnen. De locaties zijn bewust gekozen bij Scholengemeenschap Marianum in Lichtenvoorde en Groenlo om drempels laag te houden voor ouders uit de hele gemeente.

Feitenblok

📅 Wo 15 oktober 2025, 20.00–21.30 uur

📍 Marianum Lichtenvoorde (onderbouwgebouw)

📅 Do 16 oktober 2025, 20.00–21.30 uur

📍 Marianum Groenlo (Atrium)

💶 Gratis toegang

🔗 Aanmelden / info: marco@alsjemazzelhebt.nl

