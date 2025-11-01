Infoavond in Zwolle over babbeltrucs: leren herkennen én voorkomen
ZWOLLE – ZwolsHolt organiseert op donderdag 6 november in samenwerking met de gemeente Oost Gelre, de politie en een toneelgroep een voorlichtingsavond over babbeltrucs. Bezoekers krijgen in de Ludgerusschool praktische tips om smoezen van oplichters te herkennen — aan de deur, telefonisch én online — en wat je dan het beste kunt doen.
De avond is vrij toegankelijk voor leden en niet-leden van de soos en start met koffie om 19.00 uur. Aanmelden kan tot 3 november.
Waarom nu? De organisatoren willen bewoners weerbaarder maken en misleiding in de buurt verminderen met concrete handvatten en oefensituaties.
Feitenblokje
📅 Donderdag 6 november 2025, 19.00 uur
📍 Ludgerusschool, Zwolle (Oost Gelre)
💶 Entree: gratis
🔗 Aanmelden: info@contactgroepzwolle.nl
Wist je dat babbeltrucs vaak beginnen met een vriendelijk praatje of een ‘dringende’ smoes aan de deur of telefoon? Wees alert, vraag legitimatie en bel bij twijfel zelf het officiële nummer van de organisatie of de politie (0900-8844).
