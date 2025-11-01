Inloop Maaklab in de Bibliotheek Neede

NEEDE – De Bibliotheek Neede opent de deuren van het Maaklab voor iedereen die wil experimenteren met technologie, creativiteit en digitale tools. Tijdens de open inloop kunnen bezoekers kennismaken met diverse apparaten, waaronder een 3D-printer, snijplotter, borduurmachine, heatpress, VR-brillen, elektronica kits, een green screen en een programmeertrein van Duplo. Het Maaklab biedt activiteiten voor alle leeftijden en elk niveau.

Tijdens de inloopmomenten is een medewerker aanwezig om uitleg te geven over de apparatuur en te ondersteunen bij het maken van ontwerpen. Er zijn laptops beschikbaar om ontwerpen voor te bereiden, maar bezoekers kunnen ook hun eigen apparatuur meenemen.

Apparatuur en tarieven (per gebruik):

3D-printer (Bambu Lab A1 + AMS): tot vier kleuren, max. 5×5×5 cm – €5

Snijplotter (Brother Scan ’N Cut DX1250): A4, geschikt voor karton of folie – €5

Borduurmachine (Brother NV880E): tot twee kleuren, max. 5×5 cm – €5

Het Maaklab biedt een laagdrempelige manier om kennis te maken met moderne technieken en creatieve toepassingen van digitale fabricage.

📅 Woensdag 12 november (16.30–18.00 uur) en zaterdag 22 november (10.00–12.00 uur)

📍 Bibliotheek Neede

💶 Toegang gratis, kleine vergoeding voor materialen (betaling via iDeal)

🔗 www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat het Maaklab van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ook gebruikt wordt voor workshops rond programmeren, textiel en duurzaamheid?

