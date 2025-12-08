Inspiratiesessie in Bibliotheek Groenlo: hoe AI het onderwijs van morgen verandert

GROENLO – Op maandag 15 december organiseert de Bibliotheek Groenlo een interactieve inspiratiesessie over (generatieve) AI, digitale basisvaardigheden en de impact hiervan op het onderwijs. De avond wordt begeleid door schrijver, spreker en onderwijsmaker Barend Last, bekend om zijn toegankelijke uitleg over digitale geletterdheid.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Tijdens de sessie laat Last zien waarom digitale vaardigheden – ondanks jarenlange aandacht – nog steeds lastig grip krijgen. Met de snelle opkomst van AI liggen er tegelijkertijd grote kansen en uitdagingen. Wat betekent dit voor leraren, ondersteuners, ouders en leerlingen? En waarom is juist nú het moment om digitale geletterdheid serieuzer te omarmen?

De bijeenkomst is interactief opgezet, met stellingen, korte groepsopdrachten en reflectiemomenten. Zo ontstaat ruimte om ervaringen te delen en gezamenlijk na te denken over het onderwijs van morgen.

Datum: maandag 15 december 2025

⏰ Tijd: 19.30 uur

📍 Locatie: Bibliotheek Groenlo

🔗 Reserveren: www.oostachterhoek.nl/ai-barendlast

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Meest geliked deze week Op basis van likes (7 dagen) Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek 2 Trending deze week Stijgers van nu (7 dagen) Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek 2