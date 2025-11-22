Inspiratiesessie over AI en onderwijs met Barend Last in Bibliotheek Groenlo
GROENLO – De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert op maandag 15 december een inspiratiesessie over AI, basisvaardigheden en het onderwijs van morgen. Spreker is onderwijskundige en auteur Barend Last, bekend om zijn heldere uitleg over digitale didactiek en onderwijsinnovatie. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Marianum in Groenlo en duurt van 19.30 tot 21.00 uur.
Tijdens de sessie neemt Last de deelnemers mee in de snel veranderende wereld van kunstmatige intelligentie. Hij laat zien welke kansen AI biedt voor persoonlijk en creatief onderwijs, maar ook welke uitdagingen op scholen afkomen. Daarbij koppelt hij wetenschappelijke inzichten aan praktische voorbeelden voor in de klas.
Centraal staan vragen als: Hoe verandert AI de manier waarop we leren en lesgeven? Wat betekent digitale geletterdheid in een tijd van ChatGPT? En waarom is nú het moment om te handelen? De avond is interactief, met opdrachten, prikkelende stellingen en ruimte voor gesprek.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 4
- Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk 3
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Christmas by Candlelight in Zieuwent: barok in kaarslicht 2
- Meer Gelderlanders met WW vinden werk: Achterhoek scoort het hoogst 1
- De Leemputten bij Zwolle – waar aarde water werd 1
Trending deze week
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 4
- Meer Gelderlanders met WW vinden werk: Achterhoek scoort het hoogst 1
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Grol 2 knokt zich naar 2-1 zege op AZSV 2 1
- Omgevingsplan De Molenberg op weg naar besluit gemeenteraad Oost Gelre 1
- Milieu Centraal waarschuwt: nu maatregelen nemen tegen muizenoverlast 1