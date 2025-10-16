Inter Nos zingt de Top 2000 in De Mattelier

GROENLO – Op zaterdag 29 november 2025 brengt mannenzangvereniging Inter Nos uit Groenlo een speciaal concert in De Mattelier: het Top 2000-concert. Alle nummers die die avond gezongen worden, komen uit de beroemde lijst der lijsten – de Top 2000. Verwacht een avond vol herkenning, nostalgie en muzikale kwaliteit.

De mannen van Inter Nos staan onder leiding van dirigente Esther Gotink-van der Heijden en worden begeleid door pianist Gerard Geurts. Voor dit bijzondere concert werkt het koor samen met altvioliste en harpiste Dominica Eyckmans, bassist Jeroen van der Keulen en Vocal Group AmaZing. Samen zorgen zij voor een afwisselend programma, waarin pop, rock en ballads elkaar moeiteloos afwisselen.

Het Top 2000-concert is inmiddels een geliefde traditie geworden voor Inter Nos en haar publiek. Met meerstemmige zang, eigen arrangementen en verrassende muzikale invullingen weet het koor elk jaar opnieuw te verrassen.

📅 Zaterdag 29 november 2025, 20.00 uur

📍 De Mattelier, Groenlo

💶 Meer informatie en ticketverkoop volgen

🔗 Website: www.demattelier.nl

Wist je dat Inter Nos al sinds 1919 bestaat en tegenwoordig niet alleen klassiek koorrepertoire, maar ook moderne pop- en rocknummers zingt — met verrassend veel succes?