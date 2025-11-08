Internationale Boekenbeurs keert terug in de Koppelkerk Bredevoort

26 keer bekeken

BREDEVOORT – Op zaterdag 22 en zondag 23 november 2025 verandert de Koppelkerk opnieuw in een paradijs voor boekenliefhebbers. Tijdens de Internationale Boekenbeurs bieden zo’n twintig boekhandelaren uit Nederland en Duitsland hun mooiste en meest bijzondere boeken aan.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het aanbod varieert van oude drukken en gesigneerde exemplaren tot romans, kunstboeken en geïllustreerde atlassen. De beurs zet een lange Bredevoortse traditie voort, waarin de liefde voor boeken centraal staat.

Na het struinen tussen de boeken kunnen bezoekers terecht in het boekencafé naast de zaal voor koffie, thee of een kleine lunch.

📅 Zaterdag 22 & zondag 23 november 2025

🕓 10.00 – 17.00 uur

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 Toegang: gratis

🔗 Meer info: www.boeken-bredevoort.nl

Wist je dat Bredevoort al sinds 1993 bekendstaat als Boekenstad van Nederland, met talloze antiquariaten en maandelijkse boekenmarkten rondom de Koppelkerk?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)