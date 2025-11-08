Internationale Boekenbeurs keert terug in de Koppelkerk Bredevoort
BREDEVOORT – Op zaterdag 22 en zondag 23 november 2025 verandert de Koppelkerk opnieuw in een paradijs voor boekenliefhebbers. Tijdens de Internationale Boekenbeurs bieden zo’n twintig boekhandelaren uit Nederland en Duitsland hun mooiste en meest bijzondere boeken aan.
Het aanbod varieert van oude drukken en gesigneerde exemplaren tot romans, kunstboeken en geïllustreerde atlassen. De beurs zet een lange Bredevoortse traditie voort, waarin de liefde voor boeken centraal staat.
Na het struinen tussen de boeken kunnen bezoekers terecht in het boekencafé naast de zaal voor koffie, thee of een kleine lunch.
📅 Zaterdag 22 & zondag 23 november 2025
🕓 10.00 – 17.00 uur
📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 Toegang: gratis
🔗 Meer info: www.boeken-bredevoort.nl
Wist je dat Bredevoort al sinds 1993 bekendstaat als Boekenstad van Nederland, met talloze antiquariaten en maandelijkse boekenmarkten rondom de Koppelkerk?
