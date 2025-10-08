Internationale Herfst-boekenmarkt bij de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zondag 19 oktober verandert het buitenterrein van de Koppelkerk in een paradijs voor boekenliefhebbers. Tijdens de Internationale Herfst-boekenmarkt presenteren Nederlandse en Duitse boekhandelaren een breed aanbod van tweedehands boeken, van zeldzame uitgaven tot populaire bestsellers.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De markt is onderdeel van de reeks internationale boekenmarkten die Bredevoort Boekenstad jaarlijks organiseert. Bezoekers kunnen van 10.00 tot 17.00 uur struinen langs kramen vol literatuur, poëzie, reisboeken, stripboeken, kunstboeken en kinderboeken. Ook oude tijdschriften en ansichtkaarten ontbreken niet.

Een van de organisatoren vertelt: “De boekenmarkt in de herfst trekt altijd veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Het is een sfeervolle dag vol ontmoetingen, verhalen en natuurlijk boeken.”

📅 Zondag 19 oktober 2025

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

🕙 Tijd: 10.00 – 17.00 uur

💶 Entree: gratis

🔗 Meer informatie: www.boeken-bredevoort.nl

Wist-je-dat

Bredevoort sinds 1993 officieel de titel Boekenstad draagt en jaarlijks duizenden boekenliefhebbers uit Nederland en Duitsland trekt?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)