Internationale Herfst-boekenmarkt bij de Koppelkerk
BREDEVOORT – Op zondag 19 oktober verandert het buitenterrein van de Koppelkerk in een paradijs voor boekenliefhebbers. Tijdens de Internationale Herfst-boekenmarkt presenteren Nederlandse en Duitse boekhandelaren een breed aanbod van tweedehands boeken, van zeldzame uitgaven tot populaire bestsellers.
De markt is onderdeel van de reeks internationale boekenmarkten die Bredevoort Boekenstad jaarlijks organiseert. Bezoekers kunnen van 10.00 tot 17.00 uur struinen langs kramen vol literatuur, poëzie, reisboeken, stripboeken, kunstboeken en kinderboeken. Ook oude tijdschriften en ansichtkaarten ontbreken niet.
Een van de organisatoren vertelt: “De boekenmarkt in de herfst trekt altijd veel bezoekers uit binnen- en buitenland. Het is een sfeervolle dag vol ontmoetingen, verhalen en natuurlijk boeken.”
📅 Zondag 19 oktober 2025
📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
🕙 Tijd: 10.00 – 17.00 uur
💶 Entree: gratis
🔗 Meer informatie: www.boeken-bredevoort.nl
Wist-je-dat
Bredevoort sinds 1993 officieel de titel Boekenstad draagt en jaarlijks duizenden boekenliefhebbers uit Nederland en Duitsland trekt?
