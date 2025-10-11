Inwoners en professionals aan tafel over zorg en gezondheid in de Achterhoek

MARIËNVELDE – Hoe blijven we gezond, veerkrachtig en prettig ouder worden in de Achterhoek? Daarover gaan inwoners, zorgprofessionals en vrijwilligers op woensdag 30 oktober met elkaar in gesprek tijdens de talkshow ‘Aan tafel over zorg en gezondheid’ bij Zorgcorporatie Mariënvelde.

Tijdens de bijeenkomst delen verschillende gasten hun ervaringen over gezond leven en samen zorgen. De gesprekken worden geleid door Frans Miggelbrink, die de middag op luchtige en scherpe wijze in goede banen leidt. Na afloop is er gelegenheid om verder te praten tijdens een gezamenlijke maaltijd met soep en een broodje.

De talkshow maakt deel uit van een landelijke reeks van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die dit najaar door het land trekt. In elke regio wordt het gesprek gevoerd over hoe we samen kunnen werken aan een gezonde toekomst. De editie in de Achterhoek wordt georganiseerd met Zorgcorporatie Mariënvelde, 8RHK Ambassadeurs en lokale partners.

📅 Woensdag 30 oktober

🕓 Aanvang: 16.00 uur

📍 Zorgcorporatie Mariënvelde, Waalderweg 7, Mariënvelde

💶 Gratis toegang

📧 Aanmelden: communicatie@8rhk.nl

Wist je dat deze talkshow ook online terug te kijken is via de kanalen van 8RHK Ambassadeurs?

