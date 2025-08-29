Inwonersavond na explosie FrieslandCampina Borculo

29 augustus 2025
KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

BORCULO – Naar aanleiding van de explosie bij FrieslandCampina in Borculo op vrijdag 4 juli organiseert de gemeente Berkelland een inwonersavond. Tijdens de bijeenkomst wordt teruggeblikt op wat er die avond gebeurde, welke maatregelen zijn genomen en hoe het nu verder gaat.

Verschillende betrokken organisaties, waaronder hulpdiensten en FrieslandCampina zelf, zullen aanwezig zijn om uitleg te geven en in gesprek te gaan met inwoners. De gemeente wil hiermee openheid geven en vragen en zorgen vanuit de samenleving beantwoorden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 18 september bij Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo. Burgemeester Joost van Oostrum benadrukt het belang van deze avond: “De explosie heeft veel impact gehad. We willen inwoners de kans geven hun zorgen te uiten en duidelijke informatie te krijgen.”

📅 Donderdag 18 september
🕢 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
📍 Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51, Borculo
💶 Gratis toegang
⚠️ Aanmelden verplicht via qrto.org/5jp8L9
🔗 Meer info: gemeenteberkelland.nl

