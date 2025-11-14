Ivo de Tweede en adjudant Dave vormen nieuw prinsenpaar van Grolle

495 keer bekeken

GROENLO – In een afgeladen City Lido zijn vrijdagavond 14 november de nieuwe hoogheden van De Knunnekes onthuld. Tijdens een spectaculaire show in luchtvaartthema maakte de vereniging bekend dat Ivo de Tweede (Tenten) en Dave (klein Gunnewiek) het nieuwe prinsenpaar vormen voor het seizoen 2025-2026. Zij zijn het 61ste duo in de geschiedenis van de carnavalsvereniging.

De Technische Commissie en de dansgroepen zorgden voor een opvallende onthulling, compleet met beveiligingspoortjes, lichtshow en een geprojecteerd vliegtuig dat ‘landde’ op het podium. President Maarten Kooiker en vorst Jeroen Doest presenteerden het nieuwe duo.

Voorafgaand aan de bekendmaking werd afscheid genomen van Prins Derk en adjudant Mart, die volgens traditie werden afgetuigd.

Prins Ivo II (46) woont op De Bleek, is fiscalist bij BASF en actief binnen het Grolse carnaval als voorzitter van de Geile Garde en trainer van het G-team van S.V. Grol.

Adjudant Dave (47) woont aan de Oude Winterswijkseweg, werkt als hypotheekadviseur en is penningmeester van de Groene Garde. Een bijzonder detail: de vader van zijn partner Ela, Gerard Hoenderboom, was 22 jaar geleden stadsprins.

Ivo en Dave voeren het komende carnavalsjaar de scepter over Grolle onder het motto: “Kats de kluts kwiet.”

