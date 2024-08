Jazzpianist Peter Beets treedt op bij IJsselJazz in Gorssel

GORSEL – IJsselJazz is terug! Het gratis festival, bekend als het leukste muziekfestival van Oost Nederland, komt dit jaar met een indrukwekkende line-up van internationale, nationale, en regionale artiesten. Het festival biedt een breed scala aan muziekgenres verspreid over drie podia in het hart van Gorssel. Onder de optredende artiesten bevindt zich de wereldberoemde jazzmuzikant Peter Beets, een oud-inwoner van Groenlo die nu in Amerika woont. In maart stond hij nog op het podium van Roomse Herrie in City Lido, Groenlo.

Geniet van Muziekdiversiteit op 8 September

Op zondag 8 september kunnen bezoekers genieten van een rijke mix van blues, jazz, rock, en feestelijke muziek. Het hoofdpodium wordt onder andere betreden door het gelegenheidsduo Peter Beets en Sven Hammond. Beets, een van de meest virtuoze jazzpianisten ter wereld, maakt deel uit van The Jazz Orchestra of the Concertgebouw en heeft samengewerkt met jazzlegende Rita Reys. Sven Figee, bekend van zijn optredens met een Hammondorgel op grote podia, voegt samen met Beets een energieke draai toe aan zowel bekende Amerikaanse standards als eigen nummers.

Bluesoptredens en Jong Talent

Het bluespodium wordt gevuld door enkele van de meest prominente bluesbands van Nederland, waaronder Flavium. Deze band staat bekend om hun energieke bluesoptredens en heeft hitlijsten bereikt met nummers als ‘Nightlife’ en ‘Nobody Knows You When You’re Down and Out’. Ook de legendarische Livin’ Blues, met Nicko Christiansen, zal optreden met wereldhits als ‘Wang Dang Doodle’ en ‘L.B. Boogie’. Samen met bands als La Ratte en 13 (USA) ft. Big Pete vullen zij de hele dag het bluespodium.

IJsselJazz biedt ook ruimte aan jong talent op het talentenpodium. Taste of Jazz treedt hier op met een wisselende bezetting van opkomende muzikanten zoals Ties Huizer, Madelief Miedema, Mees Friesema, Siebren Zijlstra, Sacha Poorterman, en Ilse Iedema. Kom en juich dit talent toe en blijf daarna dansen op de muziek van het Delftsch Tetter Collective, dat house- en discobeats combineert met een funky saxofoon.

Meer Optredens op het Hoofdpodium

Op het hoofdpodium kunnen bezoekers ook genieten van het flamenco-jazztrio Los Hermanos Martinez y Morelo en de Muzehof Bigband. De dag eindigt met een knallende show van Jazzalike, een achtkoppige band die garant staat voor een feest met hun mix van blazers, ritmesectie, en populaire hitjes.

Voor het volledige programma en meer informatie over de artiesten, bezoek www.ijsseljazz.nl en volg het festival op sociale media. Mis deze kans niet om een geweldige muzikale dag te beleven bij IJsselJazz in Gorssel!