K.U.D.O®-avond met drie bands in Groenlo

GROENLO – Op zaterdag 18 oktober staat de volgende K.U.D.O®-avond (Kom Uit De Oefenruimte) op het programma. Een avond waarop bands uit de regio het podium pakken om zich te presenteren, podiumervaring op te doen of gewoon een lekkere set te spelen. De entree is gratis.

Vanaf 21.00 uur stipt trapt de eerste band af, met drie acts op het programma:

🎸 Stealing Daisies – Een driemans pop/rockband uit Arnhem, bekend om hun sterke meerstemmige zang en dynamische liveshows.

🎤 R90RR! – Retro 90s Rock Revival. Een interregionale rockformatie die de sound van de jaren ’90 opnieuw tot leven brengt. Denk aan stevige riffs, grungeklassiekers en een flinke dosis nostalgie.

🎧 Locus Negativ – Een elektronische act uit Almelo met een mix van rock, metal, new wave en drum ’n bass. Muziek met een verhaal, waarin instrumenten en zang samen één geheel vormen.

📅 Zaterdag 18 oktober 2025

🕘 Aanvang: 21.00 uur

📍 Locatie: (vermoedelijk) City Lido, Groenlo (graag bevestigen)

💶 Entree: gratis

Wist je dat de K.U.D.O®-avonden al jaren hét podium zijn voor opkomende bands die de stap willen zetten van oefenruimte naar livepubliek?

