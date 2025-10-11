Kader Abdolah te gast bij Literair Café Koppelkerk
BREDEVOORT – Op vrijdag 24 oktober is schrijver Kader Abdolah te gast in het Literair Café van de Koppelkerk. Hij vertelt over zijn nieuwste boek Zarathustra spreekt, waarin hij de verhalen van de Perzische profeet hervertelt – een man die volgens Abdolah de basis legde voor het monotheïsme en daarmee grote invloed had op jodendom, christendom en islam.
In Zarathustra spreekt verweeft Abdolah geschiedenis, geloof en menselijkheid tot een vertelling over de zoektocht van de mens naar licht en inzicht. “Zarathustra is de mens zelve,” schrijft hij in de inleiding. “Met wat hij ondernam, was hij als de mens die vanuit de donkerte naar het licht wilde komen.”
Kader Abdolah, geboren in Iran en sinds 1988 woonachtig in Nederland, verwierf bekendheid met romans als Het huis van de moskee en Salam Europa!. Hij ontving diverse prijzen en werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn bijdrage aan literatuur en internationale samenwerking.
📅 Vrijdag 24 oktober 2025
🕗 Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 Entree: € 12,50 (voorverkoop) / € 15 (aan de deur)
🔗 Aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda
Wist je dat Kader Abdolah ooit de Koran en 1001 Nacht in het Nederlands vertaalde, in zijn kenmerkend beeldende stijl?
