Kamerøje van Nathals Live geeft laatste knal in Sourcy Center
ZIEUWENT – Na 35 jaar komt er een einde aan een muzikaal tijdperk in het Sourcy Center. Op zaterdag 13 december vindt de derde editie van Kamerøje van Nathals Live plaats – meteen ook het laatste grote concert in de iconische Zieuwentse sporthal voordat deze wordt verbouwd.
De avond belooft een non-stop show van ruim vier uur met een brede selectie artiesten uit het oosten, noorden én dit jaar ook het zuiden van het land. Grondlegger Hendrik Jan Bökkers is er opnieuw bij, samen met Boh Foi Toch, De Heinoos en publieksfavoriet Henk Wijngaard. Voor het eerst maakt BZB (Band Zonder Banaan) zijn opwachting. Ook The Wetnecks brengen hun Amerikaanse ‘hillbilly-sound’ naar Zieuwent. Een unieke toevoeging is Mannenkoor Karrespoor, dat zelden optreedt maar speciaal voor deze editie een uitzondering maakt.
Het Sourcy Center kent een rijke geschiedenis: van Lee Towers en Anita Meyer tot BZN, Golden Earring, Mother’s Finest en Normaal. Ook het Achterhoeks Klasse Gala en optredens van onder meer Rasti Rostelli en Ernst Daniël Smid maakten de hal jarenlang tot een geliefde plek voor grote evenementen. Met de geplande verbouwing – waarin twee padelbanen komen – verdwijnen grote concerten definitief uit Zieuwent.
Organisator Tijn Spekkink kijkt echter vooruit: “Wij stomen gewoon door. We zijn van plan in 2026 een vierde fantastische editie neer te zetten.”
📅 Zaterdag 13 december 2025
📍 Sourcy Center, Zieuwent
💶 Tickets via website
🔗 www.nathalslive.nl
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Gea Hofstede voorgedragen als nieuwe burgemeester Oost Gelre 17
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek 2
- Grote brand legt woning en schuur in Halle in de as; dorp geschrokken 2
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Expositie ‘Verbinding’ toont robuuste kerststallen bij Stadsboerderij Grolle 2
Trending deze week
- Gea Hofstede voorgedragen als nieuwe burgemeester Oost Gelre 17
- Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek 2
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Expositie ‘Verbinding’ toont robuuste kerststallen bij Stadsboerderij Grolle 2
- Grote brand legt woning en schuur in Halle in de as; dorp geschrokken 2
- Eat to Meet verbindt inwoners en nieuwkomers in De Mattelier 1