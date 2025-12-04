Kamerøje van Nathals Live geeft laatste knal in Sourcy Center

ZIEUWENT – Na 35 jaar komt er een einde aan een muzikaal tijdperk in het Sourcy Center. Op zaterdag 13 december vindt de derde editie van Kamerøje van Nathals Live plaats – meteen ook het laatste grote concert in de iconische Zieuwentse sporthal voordat deze wordt verbouwd.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De avond belooft een non-stop show van ruim vier uur met een brede selectie artiesten uit het oosten, noorden én dit jaar ook het zuiden van het land. Grondlegger Hendrik Jan Bökkers is er opnieuw bij, samen met Boh Foi Toch, De Heinoos en publieksfavoriet Henk Wijngaard. Voor het eerst maakt BZB (Band Zonder Banaan) zijn opwachting. Ook The Wetnecks brengen hun Amerikaanse ‘hillbilly-sound’ naar Zieuwent. Een unieke toevoeging is Mannenkoor Karrespoor, dat zelden optreedt maar speciaal voor deze editie een uitzondering maakt.

Het Sourcy Center kent een rijke geschiedenis: van Lee Towers en Anita Meyer tot BZN, Golden Earring, Mother’s Finest en Normaal. Ook het Achterhoeks Klasse Gala en optredens van onder meer Rasti Rostelli en Ernst Daniël Smid maakten de hal jarenlang tot een geliefde plek voor grote evenementen. Met de geplande verbouwing – waarin twee padelbanen komen – verdwijnen grote concerten definitief uit Zieuwent.

Organisator Tijn Spekkink kijkt echter vooruit: “Wij stomen gewoon door. We zijn van plan in 2026 een vierde fantastische editie neer te zetten.”

📅 Zaterdag 13 december 2025

📍 Sourcy Center, Zieuwent

💶 Tickets via website

🔗 www.nathalslive.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)