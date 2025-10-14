Karttalent Duuc te Velthuis dicht bij titel na winst in Strijen

STRIJEN / VORDEN – De tienjarige Duuc te Velthuis uit Vorden heeft zondag een grote stap gezet richting de titel in het NXT GP-kampioenschap. Op het circuit van Strijen won hij overtuigend het dagklassement in de Rotax Max Minimax-klasse, met een eerste tijd in de kwalificatie, winst in de eerste race en podiumplaatsen in de overige heats.

Ondanks dat hij het circuit niet kende, presteerde Duuc uitzonderlijk sterk. „Het was mijn eerste keer hier en het is een moeilijke baan. Uiteindelijk is het gewoon goed gegaan,” vertelt hij nuchter. In de eerste race pakte hij in de laatste ronde de koppositie met een gedurfde inhaalactie. „Ik heb het puur op race skills gedaan,” zegt hij trots.

Ook in de tweede en derde race liet hij zien over veerkracht te beschikken. Na een slechte start vocht hij zich terug naar plek twee en drie. „Ik moest gewoon mijn hoofd koel houden, dan komt het wel goed.”

Met vijf overwinningen uit zes rondes lijkt de jonge Vordenaar al haast zeker van de titel. Alleen een diskwalificatie kan hem nog van de troon houden. De laatste ronde vindt begin november plaats in Assen, een circuit waar hij al ervaring heeft. „Laat die regen maar komen!” zegt Duuc lachend, verwijzend naar zijn sterke prestaties bij nat weer.

Hij bedankt zijn opa Bennie, zijn ouders en broertjes voor hun steun.

Duuc wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door Auto Service Vorden.

