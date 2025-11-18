Karttalent Kyan ten Have domineert clubkampioenschap Eefde met overtuigende titelwinst!
EEFDE / LIEVELDE – De elfjarige karter Kyan ten Have uit Lievelde heeft zondag het clubkampioenschap van Kartclub Eefde in de Mini Parilla-klasse veroverd. Het is zijn eerste grote titel, na een seizoen waarin hij constant voorin meereed.
“Clubkampioen! Dit is de eerste keer dat ik een keer echt goed op het podium sta,” zei Kyan na afloop glunderend. Zijn kampioenschap kwam niet uit de lucht vallen: over het hele seizoen reed hij één keer naar plek drie, drie keer naar plek twee en twee keer naar de winst. Daarmee was de titel al binnen vóór de laatste clubrace op de baan in Eefde begon.
Kyan rijdt voor topteam MP Motorsport en maakte dit jaar de overstap naar de snellere Mini60 TM-kart. “Ineens trok de kart sneller op en kon ik nog harder op het rechte stuk. Op Kerpen rijden we 106 kilometer per uur,” vertelt hij trots. Ook buiten Eefde liet hij zich zien: in de internationale GK4 Kart Series werd hij zevende in de eindstand en in de IAME Benelux Series haalde hij een knappe zesde plaats.
Het kartavontuur begon toevallig, met een snelle huurkart in Bocholt (Duitsland) en een geleende kart bij Adventure Eefde. Inmiddels kijkt Kyan al vooruit. Volgend seizoen wil hij vol meestrijden in de IAME Series Benelux en is hij op zoek naar sponsoren die zijn ambities willen ondersteunen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen via kartingkyan@gmail.com.
