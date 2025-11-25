Kerstconcert in Zieuwent met Achterhoeks Mannenkoor, G-Roots en strijkersensemble Antonio

1 keer bekeken

ZIEUWENT – Het Achterhoeks Mannenkoor (AMK) geeft op dinsdag 23 december een groots kerstconcert in de St. Werenfriduskerk. Voor deze eerste regionale editie werkt het koor samen met twee opvallende muzikale partners: het gospelkoor G-Roots en het Zutphense strijkensemble Antonio.

Onder leiding van dirigent Christo Guenov brengt het AMK een afwisselend kerstprogramma met zowel bekende klassiekers als minder bekende Europese kerstliederen. De drie groepen verzorgen afzonderlijke optredens, maar treden ook gezamenlijk op. Zo ontstaat een warme mix van koorzang, strijkersklanken en krachtige gospelstemmen.

G-Roots – zes professionele vocalisten met roots in de Amerikaanse black gospel – geeft de avond een energieke en soulvolle lading. Het koor trad eerder op met artiesten als Haevn, Son Mieux, Guus Meeuwis en Shirma Rouse en stond op podia van onder meer Podium Witteman, de Top 2000 en De Wereld Draait Door.

Strijkersensemble Antonio, onder leiding van violist Jaap van Elst, bestaat uit jonge talentvolle musici uit de regio en zorgt voor de instrumentale basis van de avond. Hun expressieve spel vormt een mooie tegenhanger voor de zanggroepen.

“We willen de Achterhoek een professioneel uitgevoerd kerstconcert bieden dat zowel sfeervol als veelzijdig is,” aldus het AMK. “Met deze samenwerking ontstaat iets echt bijzonders.”

Bezoekers kunnen in de sfeervolle St. Werenfriduskerk genieten van klassiekers als Cantique de Noël, Feliz Navidad en Stille Nacht, aangevuld met repertoire uit diverse Europese tradities.

De toegangsprijs is € 20,00. Kerk open om 19.00 uur. Aanvang Kerstconcert om 19.30 uur. Verkooppunt kaarten: via www.achterhoeksmannenkoor.nl of bij de kassa van de St. Werenfriduskerk in Zieuwent.

