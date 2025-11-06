Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk

29 keer bekeken

LIEVELDE – De sfeervolle kerstmarkt bij Erve Kots in Lievelde keert terug op zaterdag 22 en zondag 23 november 2025. Bezoekers kunnen zich opnieuw laten onderdompelen in licht, gezelligheid en kerstsfeer — maar dit jaar krijgt de markt een bijzonder tintje.

Na 25 jaar organiseert de vaste initiatiefnemer de markt voor de laatste keer. “Het is mooi geweest,” zegt de organisator. “Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan.”

In de zaal van Erve Kots staan talloze kraampjes met handgemaakte kerstcadeaus, kaarten, kaarsen, sjaals en sieraden. Blikvangers zijn de engeltjes van Marli uit Zieuwent en Florina uit Winterswijk, evenals kerststukken van zijdebloemen en origamiwerk. De markt is al jaren een geliefde traditie voor inwoners van Lievelde en omstreken.

📅 Data: zaterdag 22 november (10.30–16.30 uur) & zondag 23 november (10.00–16.30 uur)

📍 Locatie: Erve Kots, Eimersweg 4, Lievelde

💶 Entree: € 2,50 (kinderen tot 12 jaar gratis)

