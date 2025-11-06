Kerstmarkt bij Erve Kots: einde van een tijdperk
LIEVELDE – De sfeervolle kerstmarkt bij Erve Kots in Lievelde keert terug op zaterdag 22 en zondag 23 november 2025. Bezoekers kunnen zich opnieuw laten onderdompelen in licht, gezelligheid en kerstsfeer — maar dit jaar krijgt de markt een bijzonder tintje.
Na 25 jaar organiseert de vaste initiatiefnemer de markt voor de laatste keer. “Het is mooi geweest,” zegt de organisator. “Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan.”
In de zaal van Erve Kots staan talloze kraampjes met handgemaakte kerstcadeaus, kaarten, kaarsen, sjaals en sieraden. Blikvangers zijn de engeltjes van Marli uit Zieuwent en Florina uit Winterswijk, evenals kerststukken van zijdebloemen en origamiwerk. De markt is al jaren een geliefde traditie voor inwoners van Lievelde en omstreken.
📅 Data: zaterdag 22 november (10.30–16.30 uur) & zondag 23 november (10.00–16.30 uur)
📍 Locatie: Erve Kots, Eimersweg 4, Lievelde
💶 Entree: € 2,50 (kinderen tot 12 jaar gratis)
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier 10
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 4
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- Infoavond in Zwolle over babbeltrucs: leren herkennen én voorkomen 2
- SKB legt uit: nadenken over de toekomst bij COPD 2
- Heavy Duty brengt eerbetoon aan Rory Gallagher in Rockcafé Taste 1
Trending deze week
- Sfeervolle drukte bij Grolsch Verzamelaarsbeurs in De Mattelier 10
- SKB legt uit: nadenken over de toekomst bij COPD 2
- Topmuzikanten brengen ode aan legendarische The Band in Ulft 1
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- De draad van Groenlo – het verhaal van de Grolse Want 4
- Infoavond in Zwolle over babbeltrucs: leren herkennen én voorkomen 2