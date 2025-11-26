Kerstochtend voor mensen met dementie bij Alzheimer Trefpunt Lochem

12 keer bekeken

LOCHEM – Het Alzheimer Trefpunt Lochem organiseert op vrijdag 12 december een speciale kerstochtend voor mensen met dementie, hun partners en mantelzorgers. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadshuus en staat volledig in het teken van muziek, ontmoeting en kerstbeleving.

Tijdens de laatste bijeenkomst van het jaar wordt samen stilgestaan bij wat kerst betekent binnen families en in het bijzonder voor mensen met dementie. Bezoekers worden ontvangen met koffie en een kerstkrans. Pianist Piet Schollema en een zanger verzorgen live muziek en nodigen aanwezigen uit om mee te zingen met bekende kerstliederen. Daarnaast vertelt Dick Beltman een kerstverhaal.

De bijeenkomst is bedoeld als warme en laagdrempelige ochtend, waar samenzijn en herkenning centraal staan.

Naast deze kerstochtend is Alzheimer Trefpunt Lochem ook aanwezig op de Goede Doelen Markt in de Gudulakerk op 12 en 13 december. Bezoekers kunnen daar terecht voor informatie over dementie en de activiteiten van het trefpunt.

📅 Vrijdag 12 december 2025 – 10.30–12.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

📍 Stadshuus, Markt 3, Lochem

💶 Gratis, aanmelden niet nodig

🔗 www.alzheimer-nederland.nl

