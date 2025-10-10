Kinderactiviteiten in de herfstvakantie in Neede

NEEDE – Tijdens de herfstvakantie valt er in Neede van alles te beleven voor kinderen. Van kabouters tot survival en van fietsroutes tot een vleermuizenspeurtocht — er is genoeg avontuur in de natuur te vinden.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

🧙‍♂️ Kabouterroute

Het Natuurpark Kronenkamp, Speeltuin Trefpunt De Berg en de VVV Neede ontwikkelden een kabouterroute van ongeveer 2,5 km. Langs kleine kabouterdeurtjes vertellen gedichtjes over bijzondere plekken, verhalen en mensen uit Neede. De route is uit te breiden met extra lussen.

🚲 Kinderfietsroute

De vrijwilligers van de VVV Neede hebben een kinderfietsroute van 10 km uitgezet rondom Neede. Onderweg kom je langs speeltuinen, de uitkijktoren, het dierenparkje van ACF Ter Weeme en de Ordelmanskoele, waar je kunt klimmen en klauteren op de kindersurvivalbaan.

🌳 Wandeltochten op de Needse Berg

Er zijn twee avontuurlijke routes uitgezet:

“Max en Meike op zoek naar Woudy” – 3 km (voor kinderen van 4–8 jaar)

“Terug naar het stenen tijdperk” – 5 km (voor kinderen van 8–12 jaar)

Onderweg ontdek je het bed van de reus en volg je bewegwijzerde paadjes door het bos.

🦇 Op jacht met de vleermuis

Van 17 oktober tot 1 november kun je bij de VVV-winkel een jachtkaart ophalen en op zoek gaan naar vleermuisjes met letters in etalages in de Oudestraat, Ruwenhofstraat en Borculoseweg. Bij inlevering van de kaart krijg je een kleine attentie, en op 3 november worden de prijswinnaars bekendgemaakt.

🧗‍♀️ Klimmen, klauteren en uitzicht

In de Ordelmanskoele vind je een gratis natuursurvivalbaan. Op de 10 meter hoge uitkijktoren op de Needse Berg geniet je van een prachtig uitzicht — bij helder weer zelfs tot over de Duitse grens.

📍 VVV Neede, Oude Straat 52c

🕒 Routes en kaarten het hele jaar verkrijgbaar

🔗 Meer info: www.vvvneede.nl

Wist je dat de kaboutergedichtjes langs de route zijn gebaseerd op echte verhalen en historische figuren uit Neede?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)