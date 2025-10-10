Kinderactiviteiten in de herfstvakantie in Neede
NEEDE – Tijdens de herfstvakantie valt er in Neede van alles te beleven voor kinderen. Van kabouters tot survival en van fietsroutes tot een vleermuizenspeurtocht — er is genoeg avontuur in de natuur te vinden.
🧙♂️ Kabouterroute
Het Natuurpark Kronenkamp, Speeltuin Trefpunt De Berg en de VVV Neede ontwikkelden een kabouterroute van ongeveer 2,5 km. Langs kleine kabouterdeurtjes vertellen gedichtjes over bijzondere plekken, verhalen en mensen uit Neede. De route is uit te breiden met extra lussen.
🚲 Kinderfietsroute
De vrijwilligers van de VVV Neede hebben een kinderfietsroute van 10 km uitgezet rondom Neede. Onderweg kom je langs speeltuinen, de uitkijktoren, het dierenparkje van ACF Ter Weeme en de Ordelmanskoele, waar je kunt klimmen en klauteren op de kindersurvivalbaan.
🌳 Wandeltochten op de Needse Berg
Er zijn twee avontuurlijke routes uitgezet:
-
“Max en Meike op zoek naar Woudy” – 3 km (voor kinderen van 4–8 jaar)
-
“Terug naar het stenen tijdperk” – 5 km (voor kinderen van 8–12 jaar)
Onderweg ontdek je het bed van de reus en volg je bewegwijzerde paadjes door het bos.
🦇 Op jacht met de vleermuis
Van 17 oktober tot 1 november kun je bij de VVV-winkel een jachtkaart ophalen en op zoek gaan naar vleermuisjes met letters in etalages in de Oudestraat, Ruwenhofstraat en Borculoseweg. Bij inlevering van de kaart krijg je een kleine attentie, en op 3 november worden de prijswinnaars bekendgemaakt.
🧗♀️ Klimmen, klauteren en uitzicht
In de Ordelmanskoele vind je een gratis natuursurvivalbaan. Op de 10 meter hoge uitkijktoren op de Needse Berg geniet je van een prachtig uitzicht — bij helder weer zelfs tot over de Duitse grens.
📍 VVV Neede, Oude Straat 52c
🕒 Routes en kaarten het hele jaar verkrijgbaar
🔗 Meer info: www.vvvneede.nl
Wist je dat de kaboutergedichtjes langs de route zijn gebaseerd op echte verhalen en historische figuren uit Neede?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 3
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 3
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Pianotalent Roman Fediurko speelt Beethoven en Rachmaninov in Koppelkerk 1
- Open dag SKB: ‘Kom d’r in!’ op 11 oktober 1
Trending deze week
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 3
- Gratis puppy-handbal bij HV Grol 1
- De gracht van Groenlo: water dat eeuwen verhalen vertelt 1
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 3