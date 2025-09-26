Kinderboekenweek 2025: een boekenfeest vol avontuur
OOST ACHTERHOEK – Op woensdag 1 oktober gaat in alle vestigingen van de Bibliotheek Oost Achterhoek de Kinderboekenweek van start. Tot en met 12 oktober draait alles om spannende verhalen, geheimen en avonturen die je meenemen naar nieuwe werelden.
Het thema van dit jaar is avontuur. Van woeste zeeën tot betoverende landen en van mysterieuze geheimen tot onverwachte wendingen: in boeken is avontuur nooit ver weg. “De Kinderboekenweek is dé gelegenheid voor kinderen om te ontdekken dat lezen niet alleen leerzaam, maar vooral ook spannend en leuk is,” aldus de organisatie.
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er in de bibliotheken tal van activiteiten gepland. Daarnaast deelt de bibliotheek leestips vol dappere hoofdpersonen en meeslepende verhalen. Zo wordt de Kinderboekenweek 2025 een feest voor jong en oud.
📅 Woensdag 1 t/m zondag 12 oktober 2025
📍 Alle vestigingen van Bibliotheek Oost Achterhoek
💶 Deelname aan activiteiten: zie website
🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/kinderboekenweek
