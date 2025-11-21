Kinderen ontdekken ‘De kunst van origami’ bij BIEBlab in Ruurlo, Winterswijk en Neede

27 keer bekeken

RUURLO / WINTERSWIJK / NEEDE – Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen in december in meerdere vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek aan de slag met papier: tijdens BIEBlab staat de workshop ‘De kunst van origami’ op het programma.

In Ruurlo is de workshop op woensdag 3 december, in Winterswijk op donderdag 4 december en in Neede op woensdag 10 december 2025, steeds van 15.00 tot 16.30 uur. Deelname kost € 4,50 per kind.

Origami is meer dan ‘gewoon’ vouwen met papier. Tijdens de workshop leren kinderen de basisvouwen, ontdekken ze hoe je modules voor 3D-constructies maakt en krijgen ze tips voor de beste websites en boeken om zelf verder te oefenen. Wie weet gaan ze naar huis met een eigen kraanvogel, bloemenboeket, oneindige kubus of fidget-vouwsel.

De workshops maken deel uit van BIEBlab, het kinderlab van de bibliotheek waar techniek, creativiteit en media elkaar ontmoeten. BIEBlab wordt georganiseerd in vijf vestigingen; de ene keer verzorgt Culturije het programma, de andere keer de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of online.

📅 Wo 3 dec 2025 – 15.00–16.30 uur – Bibliotheek Ruurlo

📅 Do 4 dec 2025 – 15.00–16.30 uur – Bibliotheek Winterswijk

📅 Wo 10 dec 2025 – 15.00–16.30 uur – Bibliotheek Neede

💶 € 4,50 per kind (groep 5 t/m 8)

🔗 www.oostachterhoek.nl/bieblab

