Kinderen reizen deze herfstvakantie gratis met bus en trein

ACHTERHEOK – Tijdens de herfstvakantie kunnen gezinnen voordelig op pad met het openbaar vervoer. Van 11 t/m 26 oktober 2025 reizen kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis mee met de bus en regionale trein (niet NS).

Met één e-ticket mogen maximaal drie kinderen gratis meereizen met een betalende volwassene. De actie geldt in Gelderland, Overijssel en Flevoland (behalve Almere). Op doordeweekse dagen is het ticket geldig na 9.00 uur, in het weekend de hele dag.

Het gratis e-ticket is verkrijgbaar via ervaarhetov.nl/kinderengratis. Tijdens de actieperiode mag het onbeperkt besteld worden.

“Reizen met het OV is voor kinderen vaak al een avontuur op zich,” aldus initiatiefnemer Ervaar het OV. “Zo willen we gezinnen stimuleren om het openbaar vervoer eens vaker te proberen.”

📅 Actieperiode: 11 t/m 26 oktober 2025

📍 Gebied: Gelderland, Overijssel, Flevoland (behalve Almere)

💶 Kosten: Gratis voor kinderen van 4–11 jaar (met betalende volwassene)

🔗 Meer info: ervaarhetov.nl

Wist je dat kinderen met deze actie ook gratis kunnen reizen naar populaire uitjes in de regio, zoals Burgers’ Zoo, BommelWereld, Het Land van Jan Klaassen of het Openluchtmuseum in Arnhem?

