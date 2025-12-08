Koffiemorgen in kerstsfeer bij Erve Kots

LIEVELDE – Dialectkring Achterhook en Liemers organiseert op zondag 14 december 2025 opnieuw een koffiemorgen bij Erve Kots. Deze editie staat volledig in het teken van kerst, met verhalen en achtergronden rond bekende evangelieverhalen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Te gast zijn Marian Storteler-Wopereis, voormalig geestelijk verzorgster en parochiemedewerkster, en Henk klein Gebbink, oud-pastoraal werker en docent levensbeschouwing en maatschappijleer. Zij nemen bezoekers mee in een sfeervol programma met meerdere kerstverhalen én uitleg over de oorsprong van enkele evangelieteksten.

“We proberen de kersttijd elk jaar een extra betekenis mee te geven,” vertelt de organisatie. “Verhalen verbinden mensen – zeker als ze in deze donkere dagen worden gedeeld.”

Ook niet-leden zijn welkom om aan te schuiven voor een warme, laagdrempelige ontmoeting.

Datum: zondag 14 december 2025

⏰ Tijd: 11.00 – ca. 13.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)

📍 Locatie: Erve Kots, Eimersweg 4, Lievelde

💶 Kosten: €10,- (incl. twee kopjes koffie of thee)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Meest geliked deze week Op basis van likes (7 dagen) Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek 2 Trending deze week Stijgers van nu (7 dagen) Vogelstroper op heterdaad aangehouden in natuurgebied Achterhoek 2