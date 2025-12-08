Koffiemorgen in kerstsfeer bij Erve Kots
LIEVELDE – Dialectkring Achterhook en Liemers organiseert op zondag 14 december 2025 opnieuw een koffiemorgen bij Erve Kots. Deze editie staat volledig in het teken van kerst, met verhalen en achtergronden rond bekende evangelieverhalen.
Te gast zijn Marian Storteler-Wopereis, voormalig geestelijk verzorgster en parochiemedewerkster, en Henk klein Gebbink, oud-pastoraal werker en docent levensbeschouwing en maatschappijleer. Zij nemen bezoekers mee in een sfeervol programma met meerdere kerstverhalen én uitleg over de oorsprong van enkele evangelieteksten.
“We proberen de kersttijd elk jaar een extra betekenis mee te geven,” vertelt de organisatie. “Verhalen verbinden mensen – zeker als ze in deze donkere dagen worden gedeeld.”
Ook niet-leden zijn welkom om aan te schuiven voor een warme, laagdrempelige ontmoeting.
-
Datum: zondag 14 december 2025
-
⏰ Tijd: 11.00 – ca. 13.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur)
-
📍 Locatie: Erve Kots, Eimersweg 4, Lievelde
-
💶 Kosten: €10,- (incl. twee kopjes koffie of thee)
