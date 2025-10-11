Koninklijke Erepenning voor Toneelvereniging Advendo bij 100-jarig jubileum

LICHTENVOORDE – Toneelvereniging Advendo heeft zaterdagmiddag de Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van burgemeester Annette Bronsvoort. De uitreiking vond plaats tijdens de feestelijke receptie in Zaal Den Diek, ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de vereniging.

De onderscheiding werd bij Koninklijk Besluit van 23 juni 2025 toegekend aan Advendo vanwege haar bijzondere verdiensten op cultureel en maatschappelijk gebied. Al sinds de oprichting in 1925 speelt de vereniging een actieve rol in de Lichtenvoordse gemeenschap, met onder meer benefietvoorstellingen, optredens voor de Zonnebloem, kinderactiviteiten en medewerking aan lokale evenementen.

“Advendo verbindt mensen, jong en oud, door toneel,” aldus burgemeester Bronsvoort. “Al honderd jaar draagt de vereniging bij aan cultuur en saamhorigheid in onze gemeenschap.”

De Koninklijke Erepenning wordt alleen toegekend aan verenigingen die minstens vijftig jaar bestaan en zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Wist je dat Toneelvereniging Advendo in 2022 nog meewerkte aan de bijzondere theatervoorstelling Spiegelingen in Lichtenvoorde?

