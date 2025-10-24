Koninklijke onderscheiding voor Cindy Garritsen-Jansen uit Toldijk
TOLDIJK – Tijdens een bijeenkomst van Stichting Oranjefeesten Toldijk is donderdagavond 23 oktober een bijzondere verrassing uitgereikt aan Cindy Garritsen-Jansen (50). Loco-burgemeester Antoon Peppelman speldde haar namens de Koning de versierselen op behorend bij de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Garritsen-Jansen is al 25 jaar actief als bestuurslid van Stichting Oranjefeesten Toldijk (SOT). In die periode zette ze zich onvermoeibaar in voor het dorpsleven, onder meer als vicevoorzitter, initiatiefnemer van evenementen en als verbindende kracht binnen de gemeenschap. Ze organiseerde tal van activiteiten zoals playbackshows, zeskampen en excursies, en stond tijdens de coronaperiode klaar voor alle dorpsbewoners met nieuwsbrieven, bloemen en attenties.
Naast haar werk voor SOT was ze ook betrokken bij diverse andere besturen en vrijwilligersorganisaties. Haar inzet voor jong en oud draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid en verbondenheid in Toldijk en omgeving.
