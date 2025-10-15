Koppelsessie met singer-songwriter Marjolain in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Op zondagmiddag 26 oktober verzorgt singer-songwriter Marjolain de maandelijkse Koppelsessie in de Koppelkerk. Van 15.00 tot 17.00 uur brengt de Achterhoekse artieste haar eigen liedjes ten gehore, waaronder haar nieuwste nummer “Terug Mij Naar”.

Marjolain schrijft Nederlandstalige en Engelstalige popliedjes met persoonlijke verhalen waarin thema’s als kracht, twijfel en herstel centraal staan. Haar debuutsingle “My Dream” uit 2021 markeerde de start van haar muzikale loopbaan, gevolgd door “Stronger”, een lied over onzekerheid. Inmiddels treedt ze op bij open podia zoals Rabo on Stage en Amphion Open, en was ze in 2022 te zien in het achtergrondkoor van The Passion in Doetinchem. Naast haar solocarrière maakt ze ook deel uit van de pop/rockband Might B Loud.

De maandelijkse Koppelsessies in het Boekencafé van de Koppelkerk bieden een podium aan singer-songwriters en (jazz)muzikanten. De toegang is gratis; een vrije gift voor de muzikanten wordt gewaardeerd.

📅 Zondag 26 oktober 2025

🕒 Tijd: 15.00 – 17.00 uur

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 Toegang: vrije gift

🔗 Meer info & aanmelden: www.koppelkerk.nl/agenda

Wist je dat Marjolain haar nummer “Terug Mij Naar” schreef in een periode van persoonlijke groei, waarin muziek haar hielp de weg terug te vinden naar zichzelf?

