Kunstkijken voor Alzheimerpatiënten in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op woensdag 17 september organiseert Bibliotheek Lichtenvoorde een speciale BreinBieb-activiteit: Kunstkijken voor Alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers. De ochtend start om 10.00 uur en vindt plaats in een rustige en prikkelarme omgeving.

Begeleider Annemarie van Uden neemt de deelnemers mee in de wereld van kunst. Het doel is niet het herkennen van kunstenaars of stijlen, maar het beleven en delen van herinneringen en gevoelens. Kunst kan het langetermijngeheugen prikkelen, sociale interactie stimuleren en bijdragen aan meer welzijn en zelfvertrouwen.

De bijeenkomsten worden bewust in kleine groepen georganiseerd en buiten de reguliere openingstijden van de bibliotheek, zodat er geen afleiding is van andere bezoekers. Ook mantelzorgers en begeleiders zijn welkom.

Deze activiteit maakt deel uit van de BreinBieb, een programma van de bibliotheek met een collectie en activiteiten speciaal gericht op mensen met Alzheimer en hun naasten.

📅 Woensdag 17 september 2025, 10.00 uur

📍 Bibliotheek Lichtenvoorde

💶 Deelname gratis

🔗 www.oostachterhoek.nl/activiteiten

