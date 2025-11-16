Kunstlezing in Bredevoort: het bijzondere leven en werk van fotograaf Eva Besnyö

18 keer bekeken

BREDEVOORT – In de Koppelkerk vindt op woensdag 26 november een kunstlezing plaats over fotograaf Eva Besnyö (1910–2003), verzorgd door kunsthistorica Maria Driessen. De lezing biedt een inkijk in het leven van het meisje uit Boedapest dat op jonge leeftijd een camera kreeg en uitgroeide tot een van de meest invloedrijke fotografen van Nederland.

Besnyö vertrok in 1932 vanuit Berlijn naar Amsterdam. Daar wist ze snel naam te maken binnen het toenmalige fotografiecircuit. Dankzij haar kennis van Die Neue Fotografie, die zij in Berlijn had opgedaan, liep ze in Nederland voorop in een nieuwe beeldtaal. Haar relatie met John Fernhout, zoon van kunstenares Charley Toorop, opende bovendien deuren in de Nederlandse kunstwereld.

Naast haar artistieke werk was Besnyö maatschappelijk betrokken. Ze documenteerde onder meer de acties van Dolle Mina, de feministische beweging die streed voor gelijke rechten voor vrouwen. Haar foto’s worden gezien als waardevolle tijdsdocumenten. Het Fotomuseum Den Haag verwierf in 2024 maar liefst 341 van haar foto’s en werkt aan een toekomstige tentoonstelling.

Tijdens de lezing gaat Maria Driessen in op Besnyö’s artistieke ontwikkeling, haar leven tussen Boedapest, Berlijn en Amsterdam, en de cultuurhistorische context van haar werk. Driessen staat bekend om haar toegankelijke vertelstijl en weet kunst op een levendige manier te verbinden met persoonlijke verhalen en tijdsgewrichten.

📅 Datum: Woensdag 26 november 2025

⏰ Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

📍 Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 Entree: €12,50 vvk / €15 aan de deur

🔗 Aanmelden: koppelkerk.nl/agenda

