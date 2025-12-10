Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep
LICHTENVOORDE – Wessels Bouwgroep krijgt er een ervaren partner bij: Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij de bouwgroep, inclusief de relatief nieuwe bedrijfstak Kuypers Installatie. Het familiebedrijf uit Lichtenvoorde – al sinds 1914 actief en Hofleverancier – brengt ruim een eeuw aan vakmanschap in vastgoedonderhoud en verduurzaming mee.
Kuypers beschikt over circa 100 gespecialiseerde medewerkers op het gebied van schilderwerk, glas, timmerwerk en renovatie, met opdrachtgevers zoals woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en bedrijven. De aansluiting betekent voor Wessels Bouwgroep een verdere versterking van haar positie in onderhoud en renovatie van gevels en daken.
Ook Kuypers Installatie – gericht op technische verduurzaming – gaat mee over. Daarmee kan Wessels een completere klantvraag bedienen op het gebied van onderhoud én energiezuinige aanpassingen. De naam Kuypers Zorg voor Vastgoed blijft bestaan, net als de teams en werkwijze.
Volgens Wessels-CEO Oscar Dekkers sluit de cultuur en kwaliteit van Kuypers perfect aan bij de koers van de bouwgroep. Directeur Harry Kuypers benadrukt dat de samenwerking continuïteit biedt nu opvolging binnen het familiebedrijf uitblijft.
“Voor onze klanten verandert er in de dagelijkse praktijk weinig, maar de mogelijkheden worden groter,” zegt directeur Sander van der Zandt. “We kunnen meer investeren in innovatie, opleiding en verduurzaming.”
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Winteropenstelling Huis Zypendaal brengt historie tot leven 1
- Oliebollenwedstrijd GHV gaat voor de 13e editie het Twentekanaal op 1
Trending deze week
- Oost Gelre klaar voor oudejaarsdag: regels voor veilig carbidschieten 2
- Het geluid dat de winter opent – Midwinterhoornblazen in de Achterhoek 3
- Oliebollenwedstrijd GHV gaat voor de 13e editie het Twentekanaal op 1
- Zing mee met Christmascarols in Lochem 7
- Winteropenstelling Huis Zypendaal brengt historie tot leven 1