Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep

LICHTENVOORDE – Wessels Bouwgroep krijgt er een ervaren partner bij: Kuypers Zorg voor Vastgoed sluit zich aan bij de bouwgroep, inclusief de relatief nieuwe bedrijfstak Kuypers Installatie. Het familiebedrijf uit Lichtenvoorde – al sinds 1914 actief en Hofleverancier – brengt ruim een eeuw aan vakmanschap in vastgoedonderhoud en verduurzaming mee.

Kuypers beschikt over circa 100 gespecialiseerde medewerkers op het gebied van schilderwerk, glas, timmerwerk en renovatie, met opdrachtgevers zoals woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen en bedrijven. De aansluiting betekent voor Wessels Bouwgroep een verdere versterking van haar positie in onderhoud en renovatie van gevels en daken.

Ook Kuypers Installatie – gericht op technische verduurzaming – gaat mee over. Daarmee kan Wessels een completere klantvraag bedienen op het gebied van onderhoud én energiezuinige aanpassingen. De naam Kuypers Zorg voor Vastgoed blijft bestaan, net als de teams en werkwijze.

Volgens Wessels-CEO Oscar Dekkers sluit de cultuur en kwaliteit van Kuypers perfect aan bij de koers van de bouwgroep. Directeur Harry Kuypers benadrukt dat de samenwerking continuïteit biedt nu opvolging binnen het familiebedrijf uitblijft.

“Voor onze klanten verandert er in de dagelijkse praktijk weinig, maar de mogelijkheden worden groter,” zegt directeur Sander van der Zandt. “We kunnen meer investeren in innovatie, opleiding en verduurzaming.”

