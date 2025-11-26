Kwerreveld Dakbedekkingen sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep
WINTERSWIJK / LICHTENVOORDE – Het Winterswijkse familiebedrijf Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. sluit zich per direct aan bij Wessels Bouwgroep. Daarmee wordt een gerenommeerde regionale dakdekker — actief sinds 1957 — onderdeel van een landelijk netwerk van gevel- en dakbedrijven.
Kwerreveld is in ruim 65 jaar uitgegroeid tot een vertrouwde naam in onderhoud, renovatie en vervanging van gesloten daksystemen. Het bedrijf blijft opereren onder de eigen naam en vanuit Winterswijk, met directeur Dave van Zantvoort (39) en zo’n 60 medewerkers.
Volgens Wessels Bouwgroep past de aansluiting volledig binnen hun ambitie om in 2030 de leidende uitvoeringspartner te zijn voor bouw, onderhoud en renovatie van gevels en daken.
“Met Kwerreveld halen we niet alleen een goed georganiseerd en kwalitatief bedrijf binnen, maar ook een jonge ondernemer die laat zien hoe je klanten ondersteunt met slimme oplossingen,” zegt Oscar Dekkers, CEO van Wessels Bouwgroep.
Voor klanten verandert er weinig: de vertrouwde gezichten, service en kwaliteit blijven behouden. Tegelijkertijd krijgt Kwerreveld toegang tot extra ondersteuning op het gebied van innovatie, digitalisering en samenwerking binnen een groter netwerk.
“Wij zijn een familiebedrijf in hart en nieren. Deze stap geeft ons de slagkracht en continuïteit om te blijven investeren in innovatie en in onze mensen,” aldus Dave van Zantvoort.
