Kwerreveld Dakbedekkingen sluit zich aan bij Wessels Bouwgroep

30 keer bekeken

WINTERSWIJK / LICHTENVOORDE – Het Winterswijkse familiebedrijf Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. sluit zich per direct aan bij Wessels Bouwgroep. Daarmee wordt een gerenommeerde regionale dakdekker — actief sinds 1957 — onderdeel van een landelijk netwerk van gevel- en dakbedrijven.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)

Kwerreveld is in ruim 65 jaar uitgegroeid tot een vertrouwde naam in onderhoud, renovatie en vervanging van gesloten daksystemen. Het bedrijf blijft opereren onder de eigen naam en vanuit Winterswijk, met directeur Dave van Zantvoort (39) en zo’n 60 medewerkers.

Volgens Wessels Bouwgroep past de aansluiting volledig binnen hun ambitie om in 2030 de leidende uitvoeringspartner te zijn voor bouw, onderhoud en renovatie van gevels en daken.

“Met Kwerreveld halen we niet alleen een goed georganiseerd en kwalitatief bedrijf binnen, maar ook een jonge ondernemer die laat zien hoe je klanten ondersteunt met slimme oplossingen,” zegt Oscar Dekkers, CEO van Wessels Bouwgroep.

Voor klanten verandert er weinig: de vertrouwde gezichten, service en kwaliteit blijven behouden. Tegelijkertijd krijgt Kwerreveld toegang tot extra ondersteuning op het gebied van innovatie, digitalisering en samenwerking binnen een groter netwerk.

“Wij zijn een familiebedrijf in hart en nieren. Deze stap geeft ons de slagkracht en continuïteit om te blijven investeren in innovatie en in onze mensen,” aldus Dave van Zantvoort.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)