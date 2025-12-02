Lasertechnologie helpt vogelgriep te voorkomen bij pluimveebedrijven
LANDELIJK – De recente vogelgriepuitbraken in Nederland zorgen opnieuw voor onrust in de pluimveesector, ook in de Achterhoek. Om risico’s te verkleinen zetten steeds meer bedrijven lasertechnologie in om wilde vogels — de belangrijkste verspreiders van het virus — op afstand te houden.
Het Delftse bedrijf Bird Control Group ontwikkelde de zogenoemde AVIX Autonomic-lasers, een diervriendelijke manier om vogels te weren rondom stallen. De technologie werd afgelopen weekend besproken bij RTL Nieuws als effectieve preventiemethode.
Volgens Chafik Ait Ihda, regionaal bedrijfsmanager Europa, is de druk op pluimveebedrijven momenteel groot: „De sector zoekt dringend naar duurzame bescherming. Onze lasers verminderen het contact tussen wilde vogels en pluimvee zonder chemicaliën of overlast.”
De lasers projecteren bewegende lichtsignalen die vogels als bedreigend ervaren, waardoor ze risicogebieden vermijden. Dat verkleint de kans op insleep van het H5N1-virus bij legkippen en vleeskuikens. De techniek wordt wereldwijd gebruikt op luchthavens, fruitteeltbedrijven en veehouderijen.
Voor bedrijven in de Achterhoek, waar meerdere pluimveehouders actief zijn, kan de methode een extra verdedigingslaag bieden bovenop bestaande maatregelen zoals hygiënesluizen en afschermplicht.
🔗 Meer info: www.birdcontrolgroup.com
