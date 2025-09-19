Leesclub Digitaal Burgerschap start online bijeenkomsten

ACHTERHOEK – Een nieuwe online leesclub rond het thema Digitaal Burgerschap gaat van start. Iedereen die interesse heeft in digitale ontwikkelingen en graag leest, kan zich aanmelden. De leesclub kiest maandelijks een boek, dat vervolgens via een online videogesprek wordt besproken.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder meer kunstmatige intelligentie, privacy, big tech en nieuwsmedia. Deelnemen is gratis en staat open voor iedereen boven de 18 jaar, ongeacht woonplaats. Het enige dat nodig is: toegang tot de gekozen boeken, bijvoorbeeld via de Bibliotheek.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van kennismaken en het samenstellen van een boekenlijst. Daarna volgt maandelijks een online sessie. De link voor deelname wordt uiterlijk een dag van tevoren per mail verzonden.

Een woordvoerder benadrukt: “De leesclub is laagdrempelig en voor iedereen die nieuwsgierig is naar de invloed van technologie op ons dagelijks leven.”

📅 Start: september 2025

📍 Online (via video call)

💶 Deelname: gratis

🔗 Meer info en aanmelden: www.oostachterhoek.nl/onlineleesclub

