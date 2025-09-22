Lezing in Koppelkerk: ‘De Kracht van Je Stem’
BREDEVOORT – Logopedist Henrike Jansen geeft woensdag 1 oktober 2025 in de Koppelkerk een interactieve lezing over de kracht van de stem. Ze laat zien hoe de stem niet alleen een communicatiemiddel is, maar ook een weerspiegeling van identiteit en persoonlijkheid.
“Je stem is de spiegel van je ziel,” zegt Jansen. Tijdens de lezing gaat ze in op herkenbare situaties rondom stemproblemen en stemveranderingen. Daarbij bespreekt ze ook hoe een stem als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ wordt ervaren en hoe toonhoogte, klankkleur en articulatie hierin een rol spelen. Bezoekers krijgen praktische tips en gaan actief experimenteren met hun eigen stem.
De lezing is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van de stem, maar is ook relevant voor mensen die bijvoorbeeld door transgenderzorg of medische problemen te maken hebben met stemverandering.
Henrike Jansen werkt sinds 1998 als logopedist en heeft ruim 20 jaar ervaring met kinderen en volwassenen. Ze woont en werkt in Lichtenvoorde.
📅 Woensdag 1 oktober 2025, 19.30 uur
📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
💶 Gratis toegang
🔗 Aanmelden: sprekenenzingen.nl/contactpagina
Wist-je-dat de stem niet alleen uniek is als een vingerafdruk, maar ook verandert naarmate je ouder wordt of onder invloed van emoties?
