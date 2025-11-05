Lezing onthult het verborgen leven van personeel bij de adel

De huisknecht en 3 dienstbodes op de brug van Slot Zuylen. Bron fotocollectie Slot Zuylen, via Bjorn Storm

DOETINCHEM – Wat gebeurde er écht achter de statige muren van kastelen en landhuizen? Op donderdag 27 november 2025 organiseert het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem een bijzondere lezing over het verborgen leven van het personeel dat eeuwenlang in dienst was van de adel.

Cultuurhistoricus en conservator Bjorn Storm duikt aan de hand van persoonlijke verhalen, archiefstukken en historische vondsten in de wereld van koetsiers, keukenmeiden, kamermeisjes en huisknechten. Zijn onderzoek laat zien hoe deze mensen — vaak onzichtbaar in de geschiedenisboeken — het dagelijks leven op kastelen draaiende hielden.

“Zonder het personeel was er geen adellijk leven,” zegt Storm. “Hun verhalen geven een eerlijker en vollediger beeld van onze adellijke geschiedenis.”

Tijdens de lezing komen onder meer huis Verwolde en andere adellijke buitenplaatsen aan bod. Storm werkte eerder bij het Rijksmuseum Muiderslot en is nu junior conservator bij Slot Zuylen, waar hij de tentoonstelling Personeelsgeheimen – Last, Liefde & Loyaliteit samenstelde.

📅 Datum: donderdag 27 november 2025, 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

📍 Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem

💶 Toegang: gratis (consumptie voor eigen rekening)

🔗 Aanmelden: via https://www.ecal.nu

