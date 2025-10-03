Lezing over de Berkel in Bibliotheek Eibergen
EIBERGEN – In het kader van de Maand van de Geschiedenis geeft Antoinette Looman, heemraad bij Waterschap Rijn & IJssel, op donderdag 9 oktober een lezing in de Bibliotheek Eibergen. De avond start om 19.30 uur. Deelname is gratis, aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek of in de vestiging zelf.
Onder de titel ‘Hoe bewaken en versterken we de Berkel?’ vertelt Looman over de geschiedenis en het beheer van de rivier die al tweeduizend jaar van Duitsland via Berkelland naar Zutphen stroomt. De Berkel is beeldbepalend voor de regio, maar het onderhoud ervan vraagt al eeuwenlang grote inspanningen. Zo werd de rivier bevaarbaar gemaakt en zijn ingrepen gedaan om overstromingen te voorkomen.
Tijdens de lezing komt aan bod hoe de Berkel er vroeger uitzag, wat de huidige uitdagingen zijn en welke maatregelen nodig zijn om de rivier toekomstbestendig te maken. “De Berkel lijkt misschien een rustig kabbelende rivier, maar achter de schermen is het continu hard werken,” aldus Looman.
📅 Datum: donderdag 9 oktober, 19.30 uur
📍 Locatie: Bibliotheek Eibergen
💶 Kosten: gratis
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
Wist je dat de Berkel vroeger als belangrijke handelsroute diende, waarover goederen als hout, graan en bier richting Zutphen werden vervoerd?
