Lezing over landschap en geologie Oost-Achterhoek
BREDEVOORT – Geoloog Rob Hartmans en fotograaf Hans Hendriks geven donderdag 9 oktober een presentatie over het ontstaan en de geologie van het Winterswijkse en Oost-Achterhoekse landschap. De lezing vindt plaats op uitnodiging van de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten-Dinxperlo-Wisch) in het Grachthuys in Bredevoort.
Het duo werkt al ruim drie jaar aan een boek over dit thema, dat naar verwachting in november 2025 verschijnt. Tijdens hun vele tochten door de regio ontdekten Hartmans en Hendriks verrassende sporen van miljoenen jaren oude processen die het landschap hebben gevormd.
Volgens Hartmans zijn niet alleen de Rijn en de ijstijden van grote invloed geweest, maar ook de gebergtevorming van de Alpen. “Krachten die de Alpen omhoogduwden, zorgden er ook voor dat in de Oost-Achterhoek zeer oude bodemlagen aan de oppervlakte kwamen,” legt hij uit.
De presentatie laat zien hoe geologische gebeurtenissen samenhangen met cultuurhistorie en de huidige landschapsvormen. Foto’s en tekeningen ondersteunen de verhalen, die teruggaan tot wel 250 miljoen jaar geleden. Daarmee krijgt het publiek inzicht in waarom de regio – met onder meer de steengroeve in Winterswijk – een unieke plaats inneemt in de Nederlandse geologische geschiedenis.
📅 Donderdag 9 oktober, 19.45 uur
📍 Grachthuys, Kruittorenstraat 1, Bredevoort
💶 Toegang gratis
🔗 www.adwhistorie.nl
Wist je dat de steengroeve in Winterswijk wereldwijd bekend is bij geologen, onder meer door de vondst van fossielen van zeereptielen die ruim 240 miljoen jaar geleden in een tropische zee leefden?
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 13
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 12
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 3
- Oost Gelders Jeugdorkest toont LEF! in De Pol Aalten 2
- Oost Gelre werkt aan ‘thuis voor nieuwkomers’ – open dag azc Winterswijk geeft inkijkje 2
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 2
Trending deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 13
- Eerste Najaarswandeling trekt ruim 450 deelnemers in Groenlo 12
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 2
- Toen de stoomtram door Oost Gelre tufte: van Bello tot erfgoed 3
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 1
- Achterhoekse Archeologiedag op 11 oktober in Eibergen 1