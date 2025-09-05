Lichtenvoorde: Bloemencorso, kermis en verkeersmaatregelen

LICHTENVOORDE – Van zondag 14 tot en met dinsdag 16 september staat Lichtenvoorde in het teken van feest. Hoogtepunt is op zondag het jaarlijkse Bloemencorso, waarbij indrukwekkende corsowagens door de straten trekken. Het evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers, niet alleen uit het dorp maar ook uit de hele regio.

Na het corso volgt drie dagen lang kermis en horeca-activiteiten in het centrum. Voor zowel bewoners als bezoekers betekent dit gezelligheid, maar ook verkeersdrukte en wegafsluitingen.

Belangrijkste verkeersmaatregelen

Kermisopbouw: van 10 t/m 17 september zijn de Markt en omliggende straten afgesloten, evenals diverse parkeerterreinen (Van der Meer de Walcherenstraat, Longa ’30, Willem Doppenplein).

Op- en afbouw tribunes: 13 en 14 september korte afsluitingen Varsseveldseweg en Richterslaan. De supermarkt blijft bereikbaar, verkeersregelaars zijn aanwezig.

Corsotentoonstelling & schutterij: 14 september 10.00 uur tot 15 september 18.00 uur afsluitingen Dominee van Krevelenstraat en Gert Reinderstraat.

Corsoroute: 14 september van 11.00 tot 18.00 uur en 15 september van 9.00 tot 11.00 uur afsluitingen.

Toegangswegen kern Lichtenvoorde: 14 september van 11.00 tot 17.00 uur afgesloten, o.a. Varsseveldseweg, Lievelderweg, Vragenderweg en Aaltenseweg.

Calamiteitenroute: op 14 september van 11.00 tot 17.00 uur geldt een parkeerverbod op de Varsseveldseweg en Europaweg.

De gemeente en organisatie roepen bezoekers op om rekening te houden met de afsluitingen en waar mogelijk met de fiets of te voet te komen.

📅 14 t/m 16 september 2025

📍 Centrum Lichtenvoorde

🎡 Bloemencorso, kermis en horeca-activiteiten

💶 Toegang Bloemencorso: nader te bepalen

🔗 Volledig overzicht verkeersmaatregelen: Bereikbaar Gelderland

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)