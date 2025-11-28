Lichtjesavond: Groenlo herdenkt dierbaren bij DELA en begraafplaats
GROENLO – Op zondag 18 januari organiseert DELA de landelijke Lichtjesavond, een moment van bezinning waarop bezoekers een kaarsje kunnen branden ter herinnering aan een dierbare. Ook Uitvaartcentrum Mussenbergh DELA en de RK-begraafplaats in Groenlo zijn deze avond sfeervol verlicht met fakkels.
Bezoekers kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur terecht. Om de rust te waarborgen vraagt DELA bezoekers vooraf een tijdslot te reserveren. Na aanmelding ontvangen deelnemers een candlebag, die zij thuis kunnen personaliseren met een foto, tekening of tekst. Op de locatie wordt een kaarsje uitgereikt om in de candlebag te plaatsen.
Volgens Angélique Antonis, directeur Uitvaartverzorging bij DELA, is de avond bedoeld als een warm en laagdrempelig moment van samenzijn. “We willen mensen de ruimte geven om op hun eigen manier stil te staan bij het verlies van iemand die ze missen,” zegt ze.
De Lichtjesavond is inmiddels een landelijke traditie, die jaarlijks duizenden mensen samenbrengt op begraafplaatsen en uitvaartcentra door het hele land.
📅 Datum: Zondag 18 januari 2026
📍 Locatie: Uitvaartcentrum Mussenbergh DELA & RK-begraafplaats Groenlo
📍 Adres: Lichtenvoordseweg 58, 7141 DZ Groenlo
⏰ Tijd: 18.00–20.00 uur
💶 Kosten: gratis
🔗 Meer info & aanmelden: dela.nl/lichtjesavond
