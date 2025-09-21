Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg

GROENLO – In een brief aan het college van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad van Oost Gelre laten Marveld Recreatie, het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, Hart voor Vesting Grolle, Brouwersnös en de ondernemersvereniging weten dat zij grote teleurstelling voelen over het uitstel van de brugvervanging aan de Eibergseweg.

Volgens de organisaties is de brug een belangrijke entree naar de stad én een obstakel voor boottochten over de stadsgracht. “De brug mag technisch nog voldoen, maar functioneel is zij al lange tijd afgeschreven,” schrijven zij. Met name de lage doorvaarthoogte belemmert de beleefbaarheid van de gracht.

De brief wijst ook vooruit naar het jubileumjaar 2027, waarin Groenlo 750 jaar stadsrechten viert en het 400-jarig jubileum van de Slag om Grolle herdacht wordt. De partijen vrezen dat het uitstel van de brugvervanging afbreuk doet aan de toeristische ambities. “Juist nu toeristisch Groenlo in de lift zit, is dit besluit onbegrijpelijk en onverantwoord,” aldus de gezamenlijke briefschrijvers.

