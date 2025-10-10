Maak je eigen avontuur in code met BIEBlab
ACHTERHOEK – Tijdens de Europese Codeweek kunnen kinderen in de Bibliotheken Oost-Achterhoek hun eigen digitale avontuur bouwen met BIEBlab. In deze creatieve programmeerworkshop leren ze hoe ze zelf een spel, animatie of verhaal kunnen maken – alles in het thema van de Kinderboekenweek: “Vol avontuur!”
Kinderen van 8 tot 12 jaar (groep 5 t/m 8) ontdekken een nieuwe programmeertool (niet Scratch!) en bedenken hun eigen interactieve verhaal: een ruimtereis, een drakengevecht of een spannend doolhof – alles mag.
De workshops worden georganiseerd door de Bibliotheek Oost-Achterhoek en vinden plaats op drie locaties:
📍 Ruurlo – Woensdag 15 oktober, 15.00 uur
📍 Winterswijk – Donderdag 16 oktober, 15.00 uur
📍 Lichtenvoorde – Donderdag 23 oktober, 15.00 uur
💶 Kosten: € 4,50 per deelnemer
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek
Tijdens het BIEBlab leren kinderen spelenderwijs programmeren en kennismaken met creatieve technologie. In meerdere vestigingen – waaronder Neede, Borculo en Ruurlo – worden maandelijks nieuwe thema’s en workshops aangeboden.
“We willen kinderen laten zien dat programmeren niet moeilijk is, maar juist heel creatief en leuk,” aldus de Bibliotheek Oost-Achterhoek.
Wist je dat BIEBlab in totaal in vijf bibliotheekvestigingen wordt georganiseerd, met elke maand nieuwe activiteiten rond technologie, creativiteit en verbeelding?
