Maaklab in Bibliotheek Neede laat bezoekers kennismaken met creatieve technologie
NEEDE – De Bibliotheek Neede organiseert op woensdag 10 december opnieuw een Maaklab, waar bezoekers zelf kunnen experimenteren met creatieve en technologische tools. Tijdens deze laagdrempelige inloopactiviteit ontdekken deelnemers hoe je met moderne apparatuur werkt, van 3D-printen tot borduren met een digitale machine.
Het Maaklab beschikt over diverse apparaten: een 3D-printer, greenscreen, VR-brillen, een borduurmachine en meer. De activiteit is geschikt voor alle leeftijden; kinderen onder de 12 jaar kunnen meedoen onder begeleiding van een volwassene.
Een medewerker van de bibliotheek is aanwezig om uitleg te geven over de apparaten en om te helpen bij het maken van ontwerpen. Er zijn laptops beschikbaar, maar deelnemers mogen ook hun eigen laptop meenemen.
Deelnemers kunnen vrij experimenteren en hun eigen project vormgeven. Voor de materialen wordt een kleine bijdrage gevraagd.
📅 Woensdag 10 december 2025, 16.30–18.00 uur
📍 Bibliotheek Neede
💶 Gratis deelname, kleine materiaalkosten
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten
