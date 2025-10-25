za 25 okt — Groenlo: 10°C • 7°–11° meer weer →

Magische familievoorstelling De Boekeling in Bibliotheek Winterswijk

Redactie 25 oktober 2025 22
251014 - De Boekeling (1)

WINTERSWIJK – Wat als boeken ineens tot leven komen? Dat ontdek je tijdens de vrolijke familievoorstelling De Boekeling op zondag 26 oktober om 15.00 uur in de Bibliotheek Winterswijk.

In deze fantasierijke voorstelling brengt Mevrouw Boekeling haar boeken tot leven: ze dansen, zingen en veranderen in auto’s, treinen of zelfs een zee vol vissen. Kinderen doen actief mee — ze zwemmen als vissen, vliegen als vlinders en blazen als de wind. Een interactieve belevenis vol muziek, beweging en verwondering, speciaal gemaakt voor jonge kinderen.

📅 Datum: zondag 26 oktober 2025
🕒 Tijd: 15.00 uur
📍 Locatie: Bibliotheek Winterswijk
💶 Toegang: gratis (aanmelden gewenst)
🔗 Meer info & aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat de voorstelling De Boekeling kinderen al vanaf 2 jaar spelenderwijs kennis laat maken met de magie van verhalen en taal?

