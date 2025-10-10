Mantelzorgers in het zonnetje tijdens verwendag in Hummelo
HUMMELO – Op donderdag 14 november organiseert de gemeente Bronckhorst de jaarlijkse Mantelzorgverwendag bij De Gouden Karper in Hummelo. Een ochtend vol ontspanning, muziek en gezelligheid voor iedereen die zorgt voor een ander.
Na het succes van vorig jaar is er ook dit keer een optreden van Gery Groot Zwaaftink, de bekende Achterhoekse troubadour en verhalenverteller. Aansluitend staat een heerlijke lunch klaar voor de deelnemers.
De dag begint om 10.00 uur met koffie, thee en iets lekkers. Rond 12.15 uur wordt de lunch geserveerd en om 14.00 uur sluit het programma af.
Mantelzorgers kunnen zich tot 25 oktober 2025 aanmelden via www.bronckhorst.nl/mantelzorgverwendag. Vervoer nodig? Dat kan worden geregeld bij de aanmelding.
Daarnaast kunnen mantelzorgers tot en met 31 december een mantelzorgwaardering aanvragen via www.bronckhorst.nl/mantelzorg.
📅 Donderdag 14 november 2025, 10.00–14.00 uur
📍 De Gouden Karper, Hummelo
💶 Gratis, aanmelden t/m 25 oktober
🔗 www.bronckhorst.nl/mantelzorgverwendag
