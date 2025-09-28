Marianum viert 30.000e leerling bij masterclass Energietransitie
GROENLO – Het scholengemeenschap Marianum bereikt dinsdag 30 september een bijzondere mijlpaal. Tijdens een interactieve masterclass over de energietransitie wordt daar de 30.000e deelnemer van het landelijke programma verwelkomd.
De masterclass is bedoeld voor leerlingen van 4 havo en vwo en wordt gegeven door energieprofessionals. Zij nemen de jongeren mee in de wereld van ons energiesysteem. Via quizvragen, een escaperoomspel met de Klimaatklok en groepsopdrachten ontdekken de leerlingen hoe groot de energie-uitdaging is en welke rol klimaatverandering speelt. Ook krijgen ze inzicht in duurzame oplossingen en inspiratie voor hun toekomstige profiel- en beroepskeuzes.
Na de ochtendsessie wordt rond 12.00 uur het feestelijke moment gevierd met een korte toespraak van de directie van Marianum en de organisatie van de masterclass. Voor alle deelnemende leerlingen en docenten is er een traktatie.
📅 Dinsdag 30 september 2025, 12.00 uur
📍 Marianum, Groenlo
🔗 www.marianum.nl
