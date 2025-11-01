Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort

BREDEVOORT – Tijdens het Achterhoekse Museumweekend op 15 en 16 november geeft de internationaal bekende documentairemaker Rob Rombout een tweedaagse masterclass in de Koppelkerk in Bredevoort. Zijn werk is tevens te zien in de expositie Portraits on the Road, die loopt van 7 november 2025 tot en met 18 januari 2026.

Rombout staat bekend om zijn indringende documentaires die sinds de jaren tachtig wereldwijd de aandacht trekken. Hij was docent aan de LUCA School of Arts in Brussel en medeoprichter van een masteropleiding documentaire. In de masterclass deelt hij zijn ervaring met film en fotografie en richt hij zich vooral op de persoonlijke blik van de maker.

📅 Zaterdag 15 & zondag 16 november 2025 (13.00–16.30 uur)

📍 Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

💶 €80 voor twee middagen (inclusief drankje op zondagmiddag)

🔗 Aanmelden via www.koppelkerk.nl/agenda

📧 Meer info: info@koppelkerk.nl

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)