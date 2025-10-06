Mazzel Jongerenwerk organiseert rollerdisco in City Lido

GROENLO – Woensdagmiddag 15 oktober rolt de dansvloer van City Lido vol met energie tijdens de rollerdisco van Mazzel Jongerenwerk. Van 14.30 tot 18.00 uur kunnen jongeren — én volwassenen — hun rolschaatsen of skeelers aantrekken voor een middag vol muziek, beweging en gezelligheid.

De rollerdisco is gratis toegankelijk en bedoeld om jong en oud samen in beweging te brengen. Deelnemers nemen hun eigen rolschaatsen of skeelers mee; er is geen verhuur aanwezig. “Samen rondjes draaien op wieltjes, lachen en genieten van muziek — dat is precies wat we met deze middag willen bereiken,” aldus een medewerker van Mazzel Jongerenwerk.

De activiteit maakt deel uit van het Beweeg- en Leefstijlakkoord ‘Heel Oost Gelre Beweegt’, waarmee de organisatie inwoners wil stimuleren op een leuke manier actief te blijven.

📅 Datum: woensdag 15 oktober, 14.30–18.00 uur

📍 Locatie: City Lido, Groenlo

💶 Toegang: gratis

🔗 Meer info: www.mazzeljongerenwerk.nl

Wist je dat de rollerdisco vroeger al populair was in de jaren tachtig en nu weer helemaal terug van weggeweest is?