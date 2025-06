Meer Achterhoekers drinken verantwoord, maar verschillen blijven groot

ACHTERHOEK – In Noord- en Oost-Gelderland, waaronder de Achterhoek, is het aandeel volwassenen dat zich aan het alcoholadvies van de Gezondheidsraad houdt licht gestegen. In 2024 drinkt 44% van de inwoners niet of maximaal één glas alcohol per dag, tegenover 42% in 2022. In de Achterhoek blijft dit percentage achter: slechts 40% van de volwassenen houdt zich aan het advies. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

De regionale verschillen zijn opvallend. In Noord-Veluwe ligt het percentage verantwoord drinkende volwassenen met 50% beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 45%. Midden IJssel-Oost-Veluwe komt uit op 46%. In de Achterhoek, waar gemeenten als Aalten, Oost Gelre en Winterswijk onder vallen, is ook het percentage zware drinkers relatief hoog: 10% tegenover 7% in Midden IJssel-Oost-Veluwe en 8% in Noord-Veluwe.

Meer sport en minder rokers

Positief is de stijging van het aantal wekelijkse sporters: in de Achterhoek sport 56% van de volwassenen wekelijks. Ook voldoet inmiddels de helft van de inwoners aan de beweegrichtlijnen. Het aantal rokers in de regio daalde verder naar 14%, al blijft het aandeel rokende jongvolwassenen (21%) een punt van zorg.

Zorgen over jongeren en mannen

Vooral jongeren, mannen en hoogopgeleiden overschrijden vaker de alcoholnorm. Jongvolwassenen (18-35 jaar) blijken bovendien het vaakst zware drinkers (15%) en rokers. Mannen houden zich minder aan het alcoholadvies (33%) dan vrouwen (55%).

Gemeentelijk beleid

GGD-directeur Jacqueline Baardman benadrukt dat de cijfers richting geven aan lokaal gezondheidsbeleid: “We zien dat preventie werkt, maar ook dat bepaalde groepen achterblijven. Gemeenten kunnen met deze data gerichte maatregelen nemen.”

De resultaten per gemeente zijn te bekijken via het Kompas Volksgezondheid.

📌 De Gezondheidsmonitor werd uitgevoerd onder 18.910 inwoners in samenwerking met RIVM, CBS en GGD GHOR Nederland. Meer informatie via communicatie@ggdnog.nl.

