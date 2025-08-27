Meer fietsongevallen in Gelderland, Winterswijk in top 10

ACHTERHOEK – Het aantal fietsongevallen in Gelderland steeg vorig jaar met ruim 10%, harder dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat en verzekeraars, verzameld door Independer. Vooral in Apeldoorn en Arnhem waren er veel meer incidenten, maar ook Winterswijk duikt op in de top 10 gemeenten met relatief de meeste fietsongevallen.

In 2024 registreerde Winterswijk 12 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Daarmee behoort de gemeente tot de minst fietsveilige plaatsen in de provincie. Toch zijn er in de Achterhoek ook positieve uitzonderingen: in Berkelland daalde het aantal ongevallen juist met 12, een van de sterkste dalingen in Gelderland.

In totaal gebeurden er in de provincie 2.145 fietsongevallen, tegenover 1.949 een jaar eerder. Vaak is een auto betrokken; in Gelderland geldt dat bij bijna twee derde van de incidenten, meer dan gemiddeld in Nederland.

“Een aanrijding tussen een auto en een fietser loopt vaak slecht af voor de fietser. Daarom is in de wet extra bescherming vastgelegd voor zwakke verkeersdeelnemers,” zegt verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer.

Vooral nu veel scholieren na de zomervakantie weer dagelijks op de fiets stappen, benadrukken verkeersdeskundigen het belang van extra oplettendheid.

Feitenblok

📊 Gelderland: +10,1% fietsongevallen (vs. +6,3% landelijk)

📍 Winterswijk: 12 ongevallen per 10.000 inwoners (in top 10 onveiligste)

📉 Berkelland: sterke daling (-12 ongevallen)

🚗 In 62,6% van de Gelderse fietsongevallen was een auto betrokken

🔗 Meer cijfers: Independer-onderzoek

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in